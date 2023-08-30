برنامج تدريبي لتوعية عمال الأوقاف في سوهاج بكيفية ترشيد استهلاك المياه

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج في البرنامج التدريبي الذي نظمته مديرية الأوقاف بسوهاج للعمال الجدد بها، والبالغ عددهم 63؛ لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

استخدام قطع موفرة للمياه بالمساجد

وأضاف في بيان، أنه جرى تعريف المشاركين بأهمية استخدام وسائل وتكنولوجيا ترشيد المياه بالمساجد، التي تتمثل في القطع الموفرة لدورها في ترشيد ما يقرب من 60% من الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه، ما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك.

توعية المشاركين بترشيد الاستهلاك

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه جرى توعية الحضور أيضا بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

وفي نهاية اللقاء، جرى دعوة المشاركين إلى ضرورة نشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.