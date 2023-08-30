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«الأوقاف» تكرم الأطفال المتميزين في البرنامج الصيفي ببني سويف وشمال سيناء

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
06:52 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
تكريم الأطفال المتميزين

تكريم الأطفال المتميزين

كرّمت مديريتا أوقاف بني سويف وشمال سيناء الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

تكريم الأطفال المتميزين

وأقامت مديريتا أوقاف بني سويف وشمال سيناء احتفاليتين لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، حيث أقامت مديرية أوقاف بني سويف احتفالية بمسجد عبد الرحمن بن عوف بقرية الوكيلة التابع لإدارة أوقاف الفشن، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير المديرية، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ عبد الحكيم أحمد نصر الله مدير إدارة أوقاف الفشن، والشيخ محمد يحيى إمام وخطيب ومدرس.

كما أقامت مديرية أوقاف شمال سيناء احتفالية بمسجد الخير والبركة بشرق العريش، بحضور الشيخ عبد الباقي جوده فرج مدير الدعوة، والشيخ صلاح حسيني إبراهيم أبو طالب الوكيل مسؤول الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، والشيخ عبد السلام إبراهيم عيسى إمام وخطيب المسجد.

مواجهة التطرف وبناء الوعي الرشيد

وأكد عدد من أولياء الأمور، أن البرنامج الصيفي للطفل أحد أدوات وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف وبناء الوعي الرشيد، وأن وزارة الأوقاف تتبنى أفكارًا مبتكرة وحديثة للوصول إلى الأطفال بشتى الطرق لبناء الوعي، أن بناء الوعي المجتمعي هو صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

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