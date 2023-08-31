متحف السويس ينظم دورة تدريبية حول «برنامج الإليسترتور والعمل الأثري»

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه في إطار التدريب والعمل على رفع كفاءة العاملين بمتحف السويس القومي ومنطقة الآثار المصرية، فقد نظم متحف السويس القومي برنامجا تدريبيا بعنوان: «برنامج الإليسترتور واستخداماته في العمل الأثري»، وذلك بالتعاون مع مركز تدريب جنوب سيناء.

الدورة التدريبية كانت مدتها 3 أيام

وأوضح القطاع في بيان، اليوم، أن الدورة التدريبية كانت مدتها 3 أيام، مشيرا إلى أن فعاليات التدريب كانت على النحو التالي:

مراحل تطور الرسم الخطي

1- اليوم الأول:

محاضرة عن مراحل تطور الرسم الخطي والتعريف ببرنامج الإليسترتور وأهميته ألقاها الدكتور إسلام سامي القائم بأعمال مدير مركز تدريب جنوب سيناء.

2- اليوم الثاني: محاضرة عن أهم المواقع الأثرية بمحافظة السويس ألقاها الدكتور مصطفى نور الدين عضو بمركز تدريب جنوب سيناء، وبعدها تم القيام بتدريب عملي على رسوم النقوش مع دكتور إسلام سامي.

3- اليوم الثالث:

محاضرة عن التدريب على تحبير الفخار باستخدام برنامج الإليسترتور إلقاها الدكتور إسلام سامي القائم بأعمال مدير مركز تدريب جنوب سيناء.

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه في ختام البرنامج التدريبي تم منح المتدربين شهاده اجتياز التدريب.