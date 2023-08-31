موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. «هتأخر الساعة 60 دقيقة»

مع قرب انتهاء فصل الصيف، وبداية العام الدراسي الجديد، ينتظر العديد من المواطنين وأولياء الأمور، موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ويتساءلون عن بداية ذلك، إذ كان التوقيت الصيفي معمول به على مدار الأشهر الماضية بعدما تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وفي السطور التالية، نعرض موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وفق ما أوضح مجلس الوزراء في بيان سابق له.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

ويأتي موعد تطبيق التوقيت الشتوي، وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الحالي، كما أعلن مجلس الوزراء كما يلي:

قرر مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، أن العمل بالتوقيت الصيفي سيستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.

ومع بدء التوقيت الشتوي في مصر، سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتعود الساعة إلى وضعها السابق قبل تطبيق التوقيت الصيفي.

سبب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وأوضح مجلس الوزراء أن قرار تطبيق التوقيت الصيفي، من شأنه أن يساعد على توفير الكهرباء، فضلا عن توفير بعض المواد البترولية مثل البنزين والسولار.