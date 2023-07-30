إسلام إبراهيم يكشف تطورات حالة والدته الصحية: «ادعولها»

حضر منذ قليل الفنان اسلام ابراهيم، والمؤلف مدحت العدل، العرض الخاص لفيلم «ع الزيرو»، المقام بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر.

إسلام إبراهيم: حالة والدتي غير مستقرة

وكشف إسلام ابراهيم، تطورات الحالة الصحية لوالدته في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا: «الحالة غير مستقرة.. أرجوكم تدعولها هي بتخرج من العناية المركزة وبتدخل تاني، هي دلوقتي في المستشفى».

ومن المقرر أن يحضر بعد قليل أبطال فيلم «ع الزيرو»؛ محمد رمضان ونيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران، والمؤلف مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والمخرج محمد العدل.

محمد رمضان يروج لفيلم ع الزيرو

وكان محمد رمضان أعن مشاهدته فيلم «ع الزيرو» مع جمهوره في السينمات اليوم الأحد، قائلا: «الليلة وسط العيلة في مول مصر، العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح».

يذكر أن مدحت العدل، حقق نجاحا كبيرا بدراما رمضان الماضي، بتأليفه مساسل عملة نادرة الذي قامت ببطولته نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية وغيرهم.