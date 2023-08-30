إسلام إبراهيم عن تكريم اسم الراحل مصطفى درويش: يمتلك رصيدا من الحب لدى الجمهور

عبّر الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته بتكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، في مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية والتي أقيمت على أرض مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنَّه سعيد بتكريمه، خاصة أنَّها جائزة من تصويت الجمهور وليس لجنة التحكيم فقط.

الجمهور يحب مصطفى درويش

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «DMC» قائلًا: «الجمهور يحب الراحل مصطفى درويش، وقد تمّ تكريمه سابقًا بتصويت الجمهور، وهذا أمر يشعرنا بالحزن والفرح معًا، لأننا كنا نتمنى أن يكون بيننا ويستلم الجائزة بنفسه».

وتابع: «مشاهد مسلسل 100 وش كانت صعبة، وجميع أبطاله بذلوا فيه جهدًا كبيرًا»، متذكرًا كواليس تصوير المسلسل بقوله: «مصطفى كان معاه ماكينة إسبريسو في عربيته وكنا نجلس سويا لاحتساء القهوة، وكان صديقا مقربا لي، وكنت ألجأ له لاستشارته في كثير من الأمور، كان رحمه الهل يتحلى بروح الشهامة».

إسلام إبراهيم يُعرض له فيلمين في دور السينما حاليًا، وهما «ع الزيرو» مع الفنان محمد رمضان وجومانا مراد وإنتاج العدل، وفيلم آخر وهو «مندوب مبيعات» مع الفنان بيومي فؤاد وآيتن عامر وأحمد فتحي وهو فيلم لايت كوميدي، كما أنَّه يستعد حاليًا لتصوير فيلم «عنب».