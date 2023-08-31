إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، بالجيزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث بالجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الصف بوصول 6 أشخاص مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

نقل المصابين إلى المستشفى

على الفور انتقل النقيب أحمد عز أبو خطوة معاون مباحث الصف إلى مكان الواقعة وبسؤال المصابين أفادوا أنهم كانوا يستقلون ميكروباص وأثناء سيره أعلى الطريق الإقليمى بدائرة القسم اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلاب الميكروباص ولم يتهموا أحدا بشيء.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.