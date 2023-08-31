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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

كتب:

جيهان عبدالعزيز
01:11 م | الخميس 31 أغسطس 2023
صورة أرشيفية - حادث

صورة أرشيفية - حادث

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي في دائرة القسم بالجيزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، يفيد بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الشرقي بدائرة القسم، كان يستقلون ميكروباص واختلت عجلة القيادة بيده قائده، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة السائق و5 من الركاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبدالعزيز