إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالبدرشين

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق مصر أسيوط الزراعي في الجيزة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم وسقوط مصابين على طريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة القسم.

حادث تصادم على طريق مصر أسيوط الزراعي

وانتقل المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين، إلى مكان الواقعة، وتبين أنّه في أثناء سير ميكروباص عكس الاتجاه اصطدم بتروسيكل ما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم.

التحفظ على الميكروباص

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحفظت قوات الأمن على الميكروباص وقائده، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.