مصرع طفل وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم

لقي طفل مصرعه، وأصيب شاب آخر بجروح متنوعة، إثر حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل ثقيل، ودراجة نارية «تروسيكل» على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، في الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وتروسيكل على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الروس بحوالي 2 كيلو اتجاه أسيوط، بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود متوفي ومصاب.

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي، اليوم، عن مصرع أحمد قرني عطية، 16 سنة، وإبراهيم سعيد عبد العليم، 19 سنة، بإصابات تراوحت بين جروح وكسور متعددة وكدمات بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، إذ جرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الطفل المتوفي لذويه.