مصرع مسن في حادث تصادم بالجيزة

لقي مسن على المعاش مصرعه، في حادث تصادم بالطريق الأبيض باتجاه المريوطية في دائرة القسم بالجيزة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع مسن على المعاش، 70 عاما، بعد أن صدمته سيارة ملاكي يقودها مهندس، 40 عاما، أثناء عبوره نهر الطريق.

وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وأفاد بأنّ عجلة القيادة اختلت بيده واصطدم بالمتوفى دون قصد، ونقل الجثمان إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.