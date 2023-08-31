«ترامب» يدفع ببراءته من تهمة محاولة التلاعب بانتخابات جورجيا: «غير مذنب»

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل قليل، أنه غير مذنب في قضية التدخل في انتخابات جورجيا، وتنازل عن حقه في المثول بشكل شخصي أمام المحكمة في مقاطعة فولتون الأسبوع المقبل، وفقًا لإيداع جديد للمحكمة، وفق نبأ عاجل بثته شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الخميس.

وكان من المقرر أن يتم استدعاء ترامب شخصياً الأربعاء المقبل، لكن قانون ولاية جورجيا يسمح للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصياً، وتقديم التماس رسمي من خلال ملفات المحكمة.

ترامب: غير مذنب في قضية انتخابات جورجيا

وتقديم دونالد ترامب، اليوم الخميس، يمثل المرة الرابعة التي يدافع فيها عن عدم إدانته بتهم جنائية منذ ترك الرئاسة، إذ أن في هذه القضية، يتم اتهام الرئيس الجمهورية السابق بالابتزاز بسبب جهوده المزعومة لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 في جورجيا.

المحكمة تنظر اتهام ترامب يوم 6 سبتمبر

وتخلى العديد من المتهمين المشاركين للرئيس السابق ترامب، أيضاً عن ظهورهم في المحكمة، وأقروا بأنهم غير مذنبين، بما في ذلك محاميه السابق، سيدني بأول، ويتوجب على المتهمين الذين لا يتنازلون عن ظهورهم، الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد للمحاكمة، في 6 سبتمبر المقبل.