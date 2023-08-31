عقبات قانونية تواجه ترامب في سباقه الرئاسي.. 6 قضايا قد تعرقل مسيرته

قد يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يحاول العودة إلى البيت الأبيض في عام 2024، ما يصل إلى 6 قضايا جنائية ومدنية في العام المقبل، تحديات القانونية قد تعيق وصوله إلى البيت الأبيض مرة أخرى، بما في ذلك لوائح الاتهام والدعاوى القضائية والمحاكمات ضده وضد عائلته وشركاته، أن تشكل عقبات كبيرة أمام حملته الانتخابية، ومن بين هذه القضايا، 4 قضايا اتهامات جنائية تنطوي على عقوبات محتملة بالسجن.

تأثير القضايا على حملة ترامب الانتخابية

وقالت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، إنّ من المقرر إجراء محاكمات في 5 قضايا، يتزامن بعضها مع مواعيد الانتخابات التمهيدية، ما يثير مخاوف بشأن كيفية تأثير هذه الإجراءات القانونية على حملة ترامب الانتخابية، وستبدأ الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الجمهوري في 15 يناير 2024 في ولاية أيوا.

وتشمل القضايا قضيتين رفعتهما وزارة العدل الأمريكية، وواحدة من قبل المدعين العامين في مانهاتن، وقرار اتهام بالابتزاز مؤخرًا من قبل المدعين العامين في ولاية جورجيا، إضافة إلى ذلك يواجه ترامب قضيتين مدنيتين في محاكم الولاية والمحاكم الفيدرالية في نيويورك.

موعد بدء محاكمات ترامب

ومن المتوقع أن تبدأ أول محاكمة جنائية بتهمة الاحتيال في مارس، بتهم تتعلق بجهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وتتزامن هذه المحاكمة مع يوم الثلاثاء الكبير، وهو تاريخ مهم في تقويم الانتخابات التمهيدية، واتهم ترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وعرقلة إجراء رسمي، والتآمر ضد الحق في التصويت وفرز ذلك الصوت.

وفي قضية أخرى، محكمة ولاية مانهاتن وجهت اتهاما لترامب بتوجيه محاميه السابق مايكل كوهين لدفع أموال مقابل الصمت لممثلة أفلام إباحية خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، ويواجه ترامب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال فيما يتعلق بهذه المدفوعات.

قضية احتيال بـ250 مليون دولار

واتهمت وزارة العدل الامريكية ترامب بإساءة التعامل مع وثائق سرية في منتجعه مارالجو، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في مايو، وهناك أيضًا محاكمة فيدرالية بشأن مزاعم التشهير التي رفعها كاتب العمود "إي. جين كارول، ومن المقرر إجراؤها في يناير.

كما يواجه ترامب محاكمة تبدأ في أكتوبر بشأن قضية احتيال بقيمة 250 مليون دولار رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، وتتهم الدعوى ترامب وأبنائه بأنهم بالغوا في تقدير قيمة أصوله لتأمين شروط قرض مواتية وأقساط تأمين.

وتأتي هذه التحديات القانونية في وقت حرج لحملة ترامب الرئاسية المحتملة، ما يُثير تساؤلات حول كيفية تعامله مع المحاكمات، ما قد يؤثّر على فرصه في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري والعودة إلى البيت الأبيض.