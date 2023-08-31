تعرف على مدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية.. بدائل الثانوية العامة
كتب:
محمد سيف
07:38 م | الخميس 31 أغسطس 2023
مدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية
ارتفع عدد مدارس«وي» للتكنولوجيا التطبيقية إلى 12 مدرسة، وهي بدائل الثانوية العامة، وتتبع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعدما أعلنت الوزارة، في وقت سابق اليوم الخميس، عن افتتاح 5 مدارس جديدة في محافظات أسيوط والقليوبية والبحيرة وجنوب سيناء وقنا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
مميزات مدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية
- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية «مدارس وي»
- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في جميع المحافظات أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة السويس- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة الدقهلية- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة بورسعيد- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة رايدة للتكنولوجيا التطبيقية.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنوفية- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة الشرقية- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة mcv للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة القليوبية- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة أسيوط- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة الجيزة- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد.
- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.
- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.
- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.