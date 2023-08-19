رابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.. مطلوب 400 معلم

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، خلال الفترة من 17 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل.

رابط التقديم بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، إن إعلان وزارة التعليم يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بـ 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بـ 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية بينها المنيا، ويمكن التقديم من خلال هذا الرابط (من هنا).

شراكة بين التعليم الفني وشركات القطاع الخاص

وأوضح، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية تعليم محافظة المنيا، فإن مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، تشمل: العمـل في بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين، وفـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء. وأن الوظائف شملت جميع التخصصات الفنية والثقافية والادارية.

وسيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذى يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.