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معلومات عن مدارس «وي» للتكنولوجيا مع اقتراب نهاية العام الدراسي

كتب:

مارينا رؤوف
03:11 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
مدارس وي

مدارس وي

تزايدت عمليات البحث بشكل كبير على المدارس المعادلة للثانوية العامة والبدائل الخاصة بها، خاصة مع اقتراب انتهاء العام الدراسي للطلاب في الإعدادية.

وتعد مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا من أبرز المدارس البديلة للثانوية العامة، خاصة وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي التي تشرف على الدراسة داخل المدرسة.

وأشارت وزارة الاتصالات إلى أن خريجي وطلاب مدرسة «وي» يحصلون على العديد من المميزات، ومن ثم كانت سببا في تغيير نظرة البعض للمدارس الصناعية.

مميزات مدرسة «وي»

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المميزات التي تقدمها المدرسة للطلاب، وهي:

1- مناهج الدراسة معتمدة دولياً، خاصة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2- التدريب بصورة مجانية بالمواقع الفنية، مع توفير وسائل المواصلات لتوصيل الطلاب بشكل دوري.

3- حصول خريج مدرسة «وي» على شهادة مصرية معتمدة، يمكن من خلالها العمل في الكثير من المجالات.

4- يتم اختيار أوائل الخريجين للعمل في الشركات المهتمة بهذا المجال.

5- وجود باقة من أفضل المهندسون والأطباء المتخصصين لتعليم الطلاب.

6- الاهتمام بالمهمات العملية، من خلال التدريب في وقت الدراسة وملامسة الواقع وما يتوازى معه لتطوير تلك المهارات بكل سهولة.

7- يحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي في شركات الشريك الصناعي.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.