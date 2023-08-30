كيف تحصل على ألف جنيه شهريا من شهادة بنك مصر؟.. اعرف التفاصيل

يقدم بنك مصر عدد من الشهادات الادخارية من بينها شهادة يطلق عليها اسم «القمة»، التي تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، بحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر، عن شهادة القمة، تكون مدتها 3 سنوات ويكون العائد 19% طوال فترة المدة وثابت يصرف شهريًا.

كيف تحصل على ألف جنيه شهريًا؟

على سبيل المثال، صاحب مبلغ 200 ألف جنيه، يحصل من شهادة القمة على 38 ألف جنيه عن إجمالي الـ3 سنوات، إذ أن في الشهر يكون نحو 1055 جنيهًا.

تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

- شهادة القمة تصدر للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة شهادة القمة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

استرداد قيمة الشهادة

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويكون ذلك بحسب قواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان شهادة القمة من بنك مصر.