بنك مصر يعلن تقديم قرض في 5 أيام.. اعرف الشروط والتفاصيل

كشف بنك مصر عن برامج تمويل للمشروعات الصغيرة لتلبية جميع الاحتياجات، إذ يقدم أسهل وأسرع قرض مشروعات في مصر بحسب وصف البنك، خلال 5 أيام فقط.

وبحسب جدول أسعار برامج التمويل من بنك مصر، يبدأ قرض المشروعات الصغيرة من 100 ألف جنيه حتى مليوني جنيه، ويمكن التقديم له «أون لاين» دون الحاجة للذهاب إلى البنك، عن طريق خدمات بنك مصر إكسبريس الجديدة كليًا، حيث ستكون خدمة إقراض المشروعات الصغيرة هي أولى الخدمات الرقمية العديدة تحت مظلة بنك مصر إكسبريس، والتي سيتم إطلاقها بالعديد من الخدمات الرقمية.

تمويل المشروعات الصغيرة

ومنتج تمويل المشروعات الصغيرة بنك مصر أون لاين، هو منتج إقراض جديد لعملاء بنك مصر الحاليين سواء منشآت فردية أو شركات أشخاص وأيضا العملاء الجدد منشآت فردية، يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة القائمة.

ويمكنك التقدم بطلب الحصول علي قرض إكسبريس لكن لغرض شراء آلات ومعدات فقط، ولا تستطيع التقدم للحصول على قرض لغرض رأس مال عامل «شراء مخزون».

المستندات المطلوبة

البطاقة الشخصية، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الموقف التأميني والضريبي، القوائم المالية لآخر عام مالي، عقد الإيجار أو التمليك، السجل التجاري للموردين، عرض سعر من الموردين.

وتستطيع المشروعات الصغيرة الخاضعة لمباردة البنك المركزي الحصول على معدل عائد منخفض يصل إلى 5%.

وهناك معدل عائد متناقص يشمل كل الأعباء للشركات غير الخاضعة لمبادرة البنك المركزي، إذ أن عند الحصول على مرابحة المشروعات الصغيرة، لن يتحمل الشخص أي أعباء أو مصروفات إضافية، وسيستفيد من معدل عائد ثابت طول فترة المرابحة.