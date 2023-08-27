شهادات ادخارية شهرية وسنوية يقدمها بنك مصر.. عائد يصل لـ22%

طرح بنك مصر في الفترة الأخيرة الكثير من الشهادات الادخارية بعائد مميز تنافسي، ويتساءل الكثير من المواطنين عن شهادات ادخارية شهرية وسنوية يقدمها بنك مصر، وتعتبر الشهادات الادخارية أحد مصادر الدخل التي يعتمد عليها المواطنون في زيادة الراتب والدخل لتحسين مستوى المعيشة.

وترصد «الوطن»، الشهادات الادخارية الشهرية والسنوية التي يقدمها بنك مصر، وهي شهادات 5 سنوات وشهادات 3 سنوات ذات العائد الثابت، والتي يختلف عائدها بحسب دورية صرف العائد، كما نقدم مميزات وقواعد شراء تلك الشهادات، وفق آخر تحديثات بنك مصر.

مميزات شهادات 5 سنوات من بنك مصر

أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط

وتأتي الشهادة بعائد ثابت بمعدل 12.25% للشهادات الشهرية، وعائد 12.50 % للشهادات السنوية لمدة 5 سنوات.

كما أن الشهاده تستمر لمدة 5 سنوات.

كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

كما أن لها معدلا ثابتا طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري أو سنوي.

بينما يمكن استرداد قيمه الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

كما يمكن استرداد قيمه الشهادة جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

مميزات شهادة «ابن مصر» من بنك مصر