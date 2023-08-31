عمر كمال: هناك مفاجآت ضخمة في حفلي بمهرجان العلمين

أعرب الفنان عمر كمال، عن سعادته البالغة، لمشاركته في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين، الذي يُقام تحت شعار «العالم علمين»، إذ يُعد أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط.

وقال عمر كمال، لـ«الوطن»، «مبسوط جدًا باختياري للمُشاركة في أكبر مهرجان في مصر حاليًا، وكل الأنظار متجهة نحوه، لذلك أتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وتابع: «كان نفسي أغني في مكان زي ده، خصوصًا إنّ أنا لفيت العالم كله، وبغني في أماكن كتير جدًا، لكن الغناء في مكان جوة بلدي وبالحجم ده، له طعم تاني خالص.. وكمان النجاح له طعم مختلف».

وأضاف عمر كمال «أنا محضر أغاني كتير جدًا، وهقد للجمهور باقة غنائية متنوعة، ما بين طرب، وشعبي، ومهرجانات.. هقدم حفلة قوية جدًا إنّ شاء الله».