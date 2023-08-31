استعدادات نهائية قبل انطلاق حفل عمر كمال بالعلمين الجديدة

استعرض محمد سعد مراسل فضائية «DMC» كواليس الاستعدادات النهائية قبل انطلاق حفل الفنان عمر كمال في منطقة العلمين الجديدة، الذي يأتي ضمن مجموعة من الحفلات المتنوعة التي يجري تقديمها للجمهور.

حفل عمر كمال

وقال «سعد» إن الليلة يجري تقديم حفل الفنان عمر كمال في منطقة أرينا العلمين، فضلا عن حفل الصواريخ ودبل زوكش، مشيرًا إلى أنه جرى عمل بروفات لهذه الحفلات على المسرح.

حفل ويجز

وتابع: «بكرة هيكون حفل الفنان ويجز، والكل متوقع إنه هيكون فيه إقبال جماهيري كبير، كمان بعد بكرة هيكون حفل شارموفرز، وكمان متوقع أنه هيكون فيه إقبال جماهيري ضخم»، مشيرًا إلى تواجد عدد كبير من المنظمين للحفلات «من النهاردة حتى يوم 2 سبتمبر، لخروج الحفلات بأفضل شكل».

واستكمال: «فيه جهود كبيرة جدًا قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تنظيم المهرجان، الحفلات كانت شغالة فى منطقة أرينا العلمين، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية في منطقة النورث سكوير، وكلها خرجت بأفضل صورة».