العثور على جثة مجهولة داخل ترعة في مركز سمالوط بالمنيا

تكثف إدارة البحث الجنائي في المنيا من جهودها للكشف عن هوية جثة طفل مجهولة تم العثور عليها اليوم الخميس، داخل ترعة بمركز سمالوط، حيث جرى التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى المركزي لحين انتهاء التحقيقات اللازمة.

العثور على جثة مجهولة داخل ترعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية داخل ترعة بمركز سمالوط غرب، وجرى إخطار إدارة البحث الجنائي لإجراء التحريات الأولية للوصول إلى هوية الجثة ومعرفة الظروف والملابسات.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت النيابة بسرعة البحث عن أهليته، مع إجراء التحريات الأولية حول الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.