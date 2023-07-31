العثور على جثة مجهولة الهوية في ترعة بالشرقية

عثر الأهالي بنطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية على جثة طافية على سطح المياه بترعة الإسماعيلية بالقرب من كوبري هدى شعراوي، فيما جرى إبلاغ جهات الأمن بالعثور على الجثة وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ فيما تم انتشال الجثمان وتم التحفظ عليه في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من الأهالي إلى شرطة النجدة ومركز شرطة أبو حماد يفيد العثور على جثمان بمياه ترعة الإسماعيلية بالقرب من كوبري هدى شعراوي.

قوة أمنية بموقع الحادث

انتقلت على الفور قوة أمنية الى موقع الحادث والجهات المعنية بالتحقيقات لمباشرة الواقعة لفحص الجثمان ومعاينته، التي أمرت بانتشاله ونقله إلى مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

انتداب فريق من الطب الشرعي

كانت جهات التحقيقات المختصة أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة وبيان أسباب الوفاة والتأكيد أو نفي وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وبيان هويتها.

الانتهاء من الإجراءات القانونية

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وكان قد تم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.