الإنقاذ النهري ينتشل جثة غريق مجهولة في نيل الجيزة

انتشلت الإدارة العامة للمسطحات المائية جثمان شخص غرق في نهر النيل في العقد الثالث من العمر، يرتدي «تي شيرت وشورت»، مجهول الهوية، ولا يوجد معه أي شيء يدل على شخصيته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من عمليات النجدة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بانتشال الإدارة العامة للمسطحات المائية جثة لشخص مجهول في العقد الثالث من العمر يرتدي «تي شيرت وشورت».

بقاء الغريق بالماء حوالي 5 أيام

وبمناظرة الجثمان، وجد أنه في حالة تعفن لبقائه بالماء حوالي 5 أيام ولم يُعثر بحوزته على أي شيء يدل عن شخصيته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة، إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.