العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل مصرف زراعي بالغربية

عثر أهالي قرية سبرباي، على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، مجهولة الهوية، ملقاه داخل إحدى المصارف بالقرب من مول طنطا الجديد، بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بالعثور علي جثة

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر ملقاه داخل مصرف بالقرب من قرية سبرباي، بدائرة مركز شرطة طنطا.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع فتاة في العقد الثاني من العمر، مجهولة الهوية في ظروف غامضة، والجثة في حالة تعفن، وملقاه داخل أحدي المصارف بالقرب من قرية سبرباي، وتشير التحريات الأولية أن الجثة منذ حوالي 5 أيام.

ندب الطب الشرعي

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وكشف هوية المتوفية، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.