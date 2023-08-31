محافظ المنيا يناقش موقف الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات حياة كريمة

استعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في 28 قطاعا، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها.

الاجتماع الدوري لمبادرة حياة كريمة

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الدوري لمبادرة حياة كريمة مدى جاهزية المجمعات الزراعية للتشغيل بالقرى، مؤكدا أن المجمعات الزراعية تأتي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان، ووجه المحافظ شركتي الغاز والاتصالات بالتنسيق لسرعة انتهاء الأعمال والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة.

إقامة مشروعات المرحلة الثانية حياة كريمة

كما تابع المحافظ، مع مركزي سمالوط وبنى مزار، موقف الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» التي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بنطاق مركزي سمالوط وبني مزار التي تخدم مليون ونصف مواطن، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.