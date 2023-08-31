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كواليس حفل «كايروكي» بمهرجان العلمين على قناتي «أون» و«الحياة» اليوم

كتب:

منى صلاح
08:16 م | الخميس 31 أغسطس 2023
أعضاء فرقة «كايروكي»

أعضاء فرقة «كايروكي»

ننشر كواليس العرض الأول لحفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين، المقرر إذاعته على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ووفقا لتقرير مصور، من المنتظر إذاعة كواليس حفل «كايروكي» من مهرجان العلمين الجديدة، بعد ساعات قليلة، وسيجري إذاعته في بث مباشر على قناتي «أون» و«الحياة».

ويوم الأحد الماضي، شهدت مدينة العلمين الجديدة، الحفل الأضخم في الشرق الأوسط لـ«كايروكي» بحضور كامل العدد، قدم فيه الفريق أبرز أغانيه.

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