مراسل «DMC»: حضور كبير لحفل كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة

قال محمد سعد، موفد قناة «DMC»، إن الأجواء بمدينة العلمين رائعة، خاصة بمنطقة أرينا العلمين ووجود إقبال جماهيرى كبير من المتابعين للفنان أمير عيد وفرقة كاريوكي البارحة.

توافد جماهيري على حفلة «ويجز»

أضاف «سعد» خلال تغطية لبرنامج مساء«DMC»، الجماهير تابعت من الخارج الحفلة عبر الشاشات على الممشى السياحي.

وقال إنه رغم ضخامة عدد الجماهير، هناك تنظيم كبير جدا، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك توافد جماهيري كبير بحفلة الفنان «ويجز» بالإجازة الأسبوعية المقبلة.

نهائيات بطولة التجديف والكرة الشاطئية

تابع أن هناك ختام فعاليات بطولة التجديف والكرة الشاطئية واستمتاع الزوار به، وانتظارهم الموسم الجديد لمهرجان العالم علمين، واستمرار الأنشطة الترفيهية مثل مسرح الشارع.