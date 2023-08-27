رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مراسل «DMC»: حضور كبير لحفل كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة

كتب:

مريم جاد
10:08 م | الأحد 27 أغسطس 2023
موفد قناة «DMC»

موفد قناة «DMC»

قال محمد سعد، موفد قناة «DMC»، إن الأجواء بمدينة العلمين رائعة، خاصة بمنطقة أرينا العلمين ووجود إقبال جماهيرى كبير من المتابعين للفنان أمير عيد وفرقة كاريوكي البارحة. 

توافد جماهيري على حفلة «ويجز»

أضاف «سعد» خلال تغطية لبرنامج مساء«DMC»، الجماهير تابعت من الخارج الحفلة عبر الشاشات على الممشى السياحي.

وقال إنه رغم ضخامة عدد الجماهير، هناك تنظيم كبير جدا، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك توافد جماهيري كبير بحفلة الفنان «ويجز» بالإجازة الأسبوعية المقبلة.

نهائيات بطولة التجديف والكرة الشاطئية

تابع أن هناك ختام فعاليات بطولة التجديف والكرة الشاطئية واستمتاع الزوار به، وانتظارهم الموسم الجديد لمهرجان العالم علمين، واستمرار الأنشطة الترفيهية مثل مسرح الشارع.

اقرأ المزيد:

مراسلة قناة «DMC»: مدينة العلمين الجديدة تستعد لحفل كبير الخميس المقبل

قناة «dmc» تعرض فعاليات مسرح الشارع ضمن مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

قناة «dmc» تبرز ملف «الوطن»: «مهرجان العلمين ينعش القطاع العقاري»

انطلاق أولى حلقات برنامج «لوغاريتم» على قناة «dmc» مساء اليوم

قناة dmc تنقل الشعائر من على جبل عرفات.. والحجاج المصريون يدعون لوطنهم

قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن» سيناء أرض البطولات

استطلاع رأي: قناة DMC الأكثر مشاهدة في شهر رمضان

موعد حلقة محمد رمضان في برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC

موعد إعادة الحلقة 26 من مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد إعادة الحلقة 26 من مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc
بقلم مريم جاد