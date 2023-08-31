تعرف على القنوات الناقلة للعرض الأول لحفل كاريوكي في العلمين

منذ انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى، جرى تنظيم الكثير من الحفلات لكبار الفنانين والموسيقيين في مصر والدول العربية، كما حرص عدد كبير من الجمهور على حضور الحفلات التي تم تنظيمها في المهرجان، وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إذاعة بعض الحفلات على القنوات الخاصة بها.

موعد العرض الأول لحفل كايروكي

أعلنت بعض القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض حفل كايروكي في مهرجان العلمين لأول مره عبر القنوات الخاصة بها اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس، على أن تبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساء.

القنوات الناقلة للعرض الأول لحفل كايروكي في العلمين

وجاءت القنوات التابعة للشركة المتحدة التي يتم عرض حفل كايروكي في العلمين لأول مرة عليها اليوم، كالتالي:

1- قناة الحياة

ويمكن ضبطها على التردد التالي:

- التردد الجديد: 12206.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة ON

ويمكن ضبطها على التردد التالي:

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إذاعة العديد من الحفلات التي تم تنظيمها في مهرجان العلمين لنجوم ذات شعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة على القنوات الخاصة بها، مثل حفل الفنان تامر حسني.