العرض الأول لحفل كايروكي بمهرجان العلمين على قنوات «المتحدة» الليلة

تشهد الليلة العرض الأول لحفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويوم الأحد الماضي، شهدت مدينة العلمين الجديدة، الحفل الأضخم في الشرق الأوسط لـ«كايروكي» بحضور كامل العدد، قدم فيه الفريق أبرز أغانيه.

الجمهور يتفاعل مع أغنيات كايروكي في العلمين

وأحيا فريق كايروكى حفلا غنائيا ضخما، كامل العدد، على مسرح أرينا العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، في دورته الأولى، وسط تفاعل الجمهور مع أغانيهم منذ بداية الحفلة.

وبدأ الفريق الحفل بأغنية «ربورتو»، التي جرى طرحها مؤخراً ضمن ألبومهم الجديد «روما»، ثم استكملت فرقتهم الغنائية بعدد كبير من أغانيهم، منها: «غريب فى بلاد غريبة، سامورى، نفسى أحبك، جيمس دين، كان لك معايا، باسرح وأتوه، تارنتينو، هاتلنا بالباقى لبان، كوستاريكا، ليلى، الكيف، سيب نفسك».

ترديد أغنيات مسلسل ريفو

وغنى أمير عيد أغنية «أنا نجم» التي جرى طرحها ضمن أحداث مسلسل «ريفو»، الذى عرض على منصة «واتش إت» مؤخراً، وسط تفاعل شديد من الجمهور وترديد كلمات الأغنية معه، خاصة أن المسلسل لاقى نجاحا كبيرا أثناء عرضه، وظلوا يهتفون بصوت عالٍ لوقت طويل بـ«ريفو».

وتصدر اسم فرقة كايروكى تريند رقم «1» على منصة التغريدات القصيرة «إكس» بعد دقائق من انتهاء الحفل والذي استمر ساعات طويلة، إذ نشر الحاضرون مقاطع فيديو عديدة من حفلهم وكتبوا تغريدات كثيرة تعبيرا عن فرحتهم.