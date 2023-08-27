«كايروكي» تشعل أجواء العلمين بحفل كامل العدد.. والجمهور يهتف بكلمات ريفو

أحيا فريق كايروكى حفلاً غنائياً ضخماً، كامل العدد، على مسرح أرينا العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، فى دورته الأولى، وسط تفاعل الجمهور مع أغانيهم منذ بداية الحفلة، وبدأوا الحفلة بأغنية «ربورتو»، التى طرحت مؤخراً ضمن ألبومهم الجديد «روما»، ثم استكملت فرقتهم الغنائية بعدد كبير من أغانيهم، منها: «غريب فى بلاد غريبة، سامورى، نفسى أحبك، جيمس دين، كان لك معايا، باسرح وأتوه، تارنتينو، هاتلنا بالباقى لبان، كوستاريكا، ليلى، الكيف، سيب نفسك».

أمير عيد: سعيد بوجودنا فى مدينة الجمال

كما غنى أمير عيد أغنية «أنا نجم» التى طرحت ضمن أحداث مسلسل «ريفو»، الذى عرض على منصة «واتش إت» مؤخراً، وسط تفاعل شديد من الجمهور وترديد كلمات الأغنية معه، خاصة أن المسلسل لاقى نجاحاً كبيراً أثناء عرضه، وظلوا يهتفون بصوت عالٍ لوقت طويل بـ«ريفو».

وطلب أمير عيد من الجمهور غناء «كل حاجة بتعدى» معه بدون موسيقى، وتفاعل الحاضرون مع الأغنية، وحرص على الترحيب بهم، قائلاً: «إحنا مبسوطين إننا موجودين بالعلمين، ومبسوط إنكم حضرتم الحفلة، وإن شاء الله نعمل حفلة عمركم ما تنسوها».

واختتم فريق كايروكى حفلته بمهرجان العلمين بواحدة من أبرز الأغانى التى اشتهر بها الفريق خلال مسيرته الغنائية، وهى أغنية «مربوط بأستك»، ثم وجه أمير عيد الشكر لكل الجمهور الذى حرص على حضور الحفل وملأ الساحات المخصصة له بصورة كبيرة، وانتظارهم لساعات طويلة حتى صعودهم على المسرح وبدء الحفلة.

واحتشد عدد كبير من الجمهور بأرينا العلمين، لحضور حفلة كايروكى بمهرجان العلمين الجديدة، قبل بدئها بساعات، إذ شهدت إقبالاً تاريخياً، حيث توافد الآلاف من الجمهور منذ اللحظات الأولى، وقد راعى المنظمون وجود تلك الأعداد الكبيرة.

الفرقة تتصدر التريند بعد حفلتها بالمهرجان

وتصدر اسم فرقة كايروكى تريند رقم «١» على منصة التغريدات القصيرة «تويتر» وذلك بعد دقائق من انتهاء حفلتهم بمهرجان العلمين الجديدة، واستمر لساعات طويلة، إذ قام الحاضرون بنشر العديد من الفيديوهات للحفلة، وقاموا بكتابة العديد من التغريدات للتعبير عن فرحتهم بالحفلة.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يحظى بشعبية كبيرة باعتباره الحدث الترفيهى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية، والترفيهية التى تحدث لأول مرة على أرض مصر، إذ أقيم العديد من الحفلات لأشهر مطربى مصر والوطن العربى، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

ويقدم مطرب الراب «ويجز» حفلاً غنائياً كبيراً يوم الجمعة القادم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بمسرح أرينا العلمين، ومن المقرر أن يقدم العديد من أغانيه المميزة مثل: «البخت، دورك جاى، بعودة يا بلادى، الدنيا إيه، عفاريت الأسفلت، كفاية كدا»، وغيرها، ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من الجمهور.