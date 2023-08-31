كليات تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالكليات، إذ يستمر الطلاب في كتابة رغباتهم المختلفة في الجامعات والمعاهد المتاحة لهم، للشعب المختلفة ومنها علمي رياضة 2023.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز كليات تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023، وبعض المعاهد أيضا.

كليات تنسيق المرحة الثالثة علمي رياضة

وتشتمل الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة 2023، والمعاهد ما يلي:

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

المعهد الفني التجاري بالزقازيق

المعهد الفني التجاري بدمياط

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصر

الفني التجاري بدمنهور العالي للسياحة والفنادق

إرشاد سياحي بأبي قير

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعب (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية بنها

الفني التجاري ببنها

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا وصحافة

6 أكتوبر العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

تربية رياضية بنات بورسعيد

سياحة وفنادق مدينة السادات

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجة المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه بني سويف

- التكنولوجي العالي إدارة في العاشر من رمضان فرع مرسى مطروح.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي.

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي) 205 درجات.

- العالي الفندقي بالاقصر إيجوث 205 درجات.

- العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205 درجات.

- العالي سياحة وفنادق الغردقة 205 درجات.

- العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 205 درجات.

- العالي خدمة اجتماعية أسوان.

- العالي خدمة اجتماعية بورسعيد.

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف في الإسكندرية.

- العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث.

- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر.

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش.

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

- تربية العريش .

- تربية رياضية بنات المنصورة.

- تربية رياضية بنات الزقازيق.

- تربية رياضية بنات السويس.

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

- تربية رياضية بنات سوهاج.

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

- تربية رياضية بنين العريش.

- تربية رياضية بنين المنصورة.

- تربية نوعية فنية عين شمس.

- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.