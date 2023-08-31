كليات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 قبل غلق باب التقديم.. اعرفها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 غدا الجمعة، عبر موقع التنسيق الرسمي، موضحة أن الحد الأدنى للشعبتين العلمية والأدبية 205 درجات، كما كشفت عن كليات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023.

وفي السطور التالية، نعرض كليات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023

وتأتي كليات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023، كما يلي:

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