كريم محسن يطرح أغنية «حبيبة» (فيديو)

طرح المطرب كريم محسن، منذ قليل، أحدث أغنياته بعنوان «حبيبة»، الذي يكون ديو غنائي مع الرابر الشهير «إزود» الذي يكون عودة لشكل غناء الراب سين مع البوب سين مرة أخرى، ومنذ طرحه تفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا ومحبيه.

«حبيبة» ديو غنائي بين كريم محسن والرابر أزود ومن كلمات وألحان إزود و توزيع موسيقي رامون وتم طرحه علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وقال كريم محسن في بيان، إن ذلك الشكل الغنائي عودة قوية للراب السين والبوب السين، ويحب ذلك النوع من المزيكا وهذا الشكل، خصوصا موسيقى الراب، إذ أنه قدم أكثر من تجربة غنائية لهذا الشكل، مثل come back to me مع تامر حسني وحسام الحسيني وغيرها العديد.