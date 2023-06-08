كريم محسن يطرح كليب «غير أي حد»

طرح منذ قليل النجم كريم محسن أحدث أغانيه المصورة بعنوان «غير اي حد» وذلك بجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

غير ي أحد من كلمات حسام سعيد

(غير أي حد) من كلمات حسام سعيد وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق ميكساج وماستر ماهر صلاح الشريك الرقمي محمد علام كيوب ميوزك وجيتار مصطفي أصلان صولوهات محمود شاهي وفوتوغرافيا علاء أحمد وإشراف عام هالة دعبس وبمجرد طرحها تم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها وتحقيق نسب مشاهدة عالية.

تعاون بين كريم محسن وكاكولي

يعيش كريم محسن حالة من النشاط الفني حيث تعاون مؤخرا مع النجم الكويتي علي كاكولي في أغنية (مسحته بأستيكة) الذي كانت تحتل التريند في العديد من الدول العربية.

كما طرح مؤخرا كريم عددا من الأغاني الذي تفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم وده برده ينفع وبدعي عليك ووجع الفراق.