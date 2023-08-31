شروط القبول في مدارس«وي» للتكنولوجيا.. ضرورة اللياقة الطبية

التوسع في مدارس «وي» للتكنولوجيا الطبيقية هو مطلب ورؤية مصر 2023، لذلك افتتحت المصرية للاتصالات 12 مدرسة من هذا النوع، بعد أن دخلت 5 مدارس جديدة الخدمة اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لطلاب الثانوية الفنية، أي بدائل الثانوية العامة.

شروط القبول في مدارس «وي»

تستعرض «الوطن» شروط القبول في مدارس «وي» للاتصالات والتكنولوجيا، وفق المعلن من المصرية للاتصالات ووزارة التعليم وهي كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية العامة» للعام الدراسي والحد الأدنى لمجموع القبول 250 درجة.

- أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر من العام الدراسي عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

أقسام مدرسة «وي»

أقسام مدرسة «وي» للاتصالات والتكنولوجيا بعد «الشهادة الإعدادية» تتكون مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا من 5 أقسام هي

قسم تكنولوجيا الاتصالات

قسم تكنولوجيا الالكترونيات

قسم تكنولوجيا الكهرباء

قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب

خطوات التقديم في مدرسة «وي» للاتصالات والتكنولوجيا

- الضغط على اسم مدرسة المتقدم لها؛ وهي مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على شبكة الإنترنت.

الخطوة الثانية

- الاطلاع على أقسام المدرسة، وشروط التقدم، ثم الضغط على التالي.

الخطوة الثالثة

- استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية، وغيرها..، وفي النهاية الضغط على التالي.