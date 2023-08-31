«وحوش ذائعة الصيت» على شاشة الوثائقية قريبا

أعلنت قناة «الوثائقية»، عرض الفيلم الوثائقي «وحوش ذائعة الصيت»، عبر شاشتها، خلال شهر سبتمبر، ضمن مجموعة جديدة من الأفلام، التي ستُعرض تباعًا على مدار الشهر المقبل.

ويستعرض «وحوش ذائعة الصيت» على شاشة القناة الوثائقية، مشروعات بحثية نفسية قام بها عدد من كبار أطباء النفس العالميين، مثل الطبيب الأسكتلندي الأصل يوين كاميرون، الذي أجرى كثيرًا من التجارب عن تأثير الاضطرابات النفسية، وتأثير مسببات التوترات النفسية، مثل الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، واللجوء إلى بعض الوضعيات الجسدية المرهقة في استنطاق الخاضعين للاستجواب.

وهو ما جعل يوين كاميرون- من وجهة نظر مخرج العمل- وحشًا بشريًّا خائنًا لشرف مهنته كطبيب، بعدما أنشأ وأدار- سنوات طويلة- مؤسسة آلن التذكارية للصحة النفسية، في حين أنها كانت في حقيقتها وكرًا لإجراء تجارب غير شرعية على المرضى النفسيين.