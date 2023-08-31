عرض «في عيون الفرعون» على شاشة «الوثائقية» سبتمبر المقبل

أعلنت قناة «الوثائقية» عرض الفيلم الوثائقي «في عيون الفرعون»، خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن مجموعة من الأفلام سيجرى عرضها في الفترة المقبلة.

ويوثق الفيلم عددًا من الرحلات الأثرية الاستكشافية الكبرى في مصر، ومنها رحلة المستكشف الإنجليزي هوارد كارتر، الذي نجح في اكتشاف القناع الفرعوني الأكثر بهاءً للملك توت عنخ آمون عام 1922.

مقبرة«تي تي 33»

وأوضحت الوثائقية في بيان، أن الفيلم يوثق رحلة إحدى البعثات الأثرية الفرنسية في صحراء الأقصر، التي أزاحت الستار عن مقبرة «تي تي 33»، المكونة من اثنتين وعشرين غرفة موزعة على ثلاثة طوابق، والتي تعد أحد أهم الاكتشافات الفرعونية في القرن التاسع عشر.

الفيلم الوثائقي «الكتيبة»

وكانت أعلنت الوثائقية عن إنتاجها وعرضها، في شهر سبتمبر، الفيلم الوثائقي «الكتيبة.. حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101»، يوثق الفيلم بطولات الجيش المصري في حربه على الإرهاب فوق أرض سيناء خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو 2013، راصدًا أبرز العمليات والمعارك التي خاضها رجال الكتيبة شمالي سيناء، مستعرضًا حكايات الضباط والجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة مصر وأبنائها.

وأوضحت أن الفيلم يسلط الضوء على الدور الوطني لأهالي سيناء وقبائلها في دعم قواتهم المسلحة المصرية ومساعدتها.