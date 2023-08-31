«حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101» على شاشة «الوثائقية» في سبتمبر

تعلن قناة الوثائقية إنتاج وعرض الفيلم الوثائقي «الكتيبة.. حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101»، في شهر سبتمبر 2023.

يوثّق فيلم الكتيبة المرتقب عرضه على قناة الوثائقية، لبطولات الجيش المصري في حربه على الإرهاب فوق أرض سيناء، خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو عام 2013.

بطولات الكتيبة 101

ويرصد الفيلم الوثائقي الكتيبة أبرز العمليات والمعارك التي خاضها رجال الكتيبة شمال سيناء، مستعرضًا حكايات الضباط والجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة مصر وأبنائها.

الكتيبة.. على قناة الوثائقية

ويسلط فيلم الكتيبة، الضوء على الدور الوطني لأهالي سيناء وقبائلها في دعم قواتهم المسلحة المصرية ومساعدتها.