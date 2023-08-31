موعد ومكان عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

كشف «عبد الجليل» ابن الفنان عمرو عبد الجليل، عن موعد ومكان عزاء عمه المستشار هشام عبد الجليل، الذي وافته المنية عصر اليوم الخميس.

وكتب ابن عمرو عبد الجليل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «العزاء غدًا الجمعة 1 سبتمبر في مسجد عمر مكرم بالتحرير بعد صلاة المغرب».

وكان عمرو عبد الجليل، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقه، حيث قال: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».