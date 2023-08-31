«بلطيم» ملتقى العائلات.. 6 شواطئ مجانية للزوار وشقق للإيجار بأسعار زهيدة

يُعد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ من أهم المصايف فى مصر، حيث يحظى بشعبية كبيرة ويطلق عليه اسم «مصيف الغلابة» لما يتميز به من شواطئ مجانية وشقق للإيجار بأسعار زهيدة بالمقارنة بمثيلاتها بالمصايف الأخرى. ويطل مصيف بلطيم على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وهو يُعد أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال، كما يمر الطريق الدولى الساحلى بالقرب من المصيف على بُعد حوالى 1.5 كم، مما أسهم فى الجذب السياحى، وساعد المصطافين على زيارة المصيف وقضاء أجمل الأوقات به.

ويضم المصيف 6 شواطئ هى: «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، وجميعها شواطئ مفتوحة بشكل دائم ومجانية بحيث لا يدفع المصطافون وزوار اليوم الواحد أى رسوم مقابل الدخول إليها، وذلك باستثناء إيجار الشماسى والكراسى، حيث يبلغ سعر إيجار الشمسية 20 جنيهاً، وسعر إيجار الكرسى 10 جنيهات.

بدوره، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ مصيف بلطيم شهد إقبالاً كبيراً من المصطافين من شتى أنحاء الجمهورية مع بداية موسم صيف 2023، لافتاً إلى أنّ هذا دليل واضح على نجاح عملية التطوير التى شهدها المصيف فى الجذب السياحى، خاصةً بعد تطوير مداخل المدينة، ومنع دخول المركبات المخالفة مثل «التوك توك، والموتوسيكل، والتروسيكل»، بخلاف جميع سُبل الراحة التى يتم توفيرها للمصطافين وزوار اليوم الواحد.

وذكر المحافظ أنّه جرى ولأول مرة تجهيز أول مكان مخصص لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بشواطئ مصيف بلطيم، حيث تم تجهيزه بعمل مشاية تستوعب «كرسى متحرك، وساند» من الجانبين، ولافتات إرشادية للمكان، فى إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتوفير احتياجاتهم. وأفاد «نور الدين» بأنّه تم تثبيت أسعار تأجير الشماسى والكراسى على شواطئ البحر المتوسط، مثل عام 2022 الماضى، ليكون إيجار الشمسية 20 جنيهاً، والكرسى 10 جنيهات، منوهاً بأنّه تم وضع لافتات إرشادية بهذه الأسعار بجميع شواطئ المدينة، لمنع استغلال رواد المصيف.

فيما قال محمد عبدالرؤوف، أحد ملاك مصيف بلطيم، إنّ إيجارات الشقق تتراوح بين 200 و600 جنيه، وهناك أسعار أقل من ذلك وأعلى من ذلك أيضاً، وذلك حسب طبيعة الشقق نفسها، حيث تختلف أسعار الشقق من الصف الأول إلى الصف الثانى إلى الصف الثالث، لافتاً إلى أنّ مصيف بلطيم شهد تطويراً كبيراً خلال هذا العام عن الأعوام السابقة، معرباً عن سعادة الملَّاك وفرحتهم بما يشهده المصيف من عمليات تطوير لم تطرأ عليه من قبل.