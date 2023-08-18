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استمرار توافد المصطافين للاستمتاع بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
07:30 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
استمرار توافد المصطافين للاستمتاع بشواطئ مصيف بلطيم

استمرار توافد المصطافين للاستمتاع بشواطئ مصيف بلطيم

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ الـ6، اليوم الجمعة، استمرار توافد المصطافين على شواطئ المدينة للاستمتاع بمياه البحر المتوسط، في ظل توفير الإمكانيات، والخدمات المتعددة، والسلع الغذائية، وخدمات طبية متعددة، وسيارة متنقلة لإجراء الكشف الطبي على المترددين، وسيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم طوال موسم الصيف.

توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، مؤكداً على أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث، للحفاظ على حياة المصطافين مع حُسن معاملتهم، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

استمرار الطقس الحار

وكانت الأرصاد الجوية أعلنت استمرار الطقس الحار، ليكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد؛ معتدل رطب ليلاً، وترتفع الأمواج على مسطح البحر الأحمر وخليج السويس، بسبب نشاط الرياح، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي سانت كاترين تكون رعدية وتصل إلى حد السيول في مناطق التي تسمح بذلك.

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