«بورسعيد».. 6 كيلومترات حتى «بورفؤاد» متعة آمنة على شواطئ «المتوسط»

يعتبر شاطئ بورسعيد من أرخص وأأمن شواطئ مصر للرواد، ويقبل عليه الزائرون من مختلف المحافظات، وضمن رحلات اليوم الواحد، خاصة المجاورة منها دمياط والشرقية والدقهلية والإسماعيلية، باعتباره شاطئاً مفتوحاً، الدخول إليه مجانى، إلا من استئجار الكرسى والشمسية بأسعار رخيصة.

وقال إيهاب شطا، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، لـ«الوطن»: الشاطئ هو الأكثر أمناً على مستوى الجمهورية، وفرص الغرق فيه ضعيفة بخلاف الشواطئ الأخرى؛ لأنه يضم جزراً تحد من ارتفاع الأمواج، إضافة إلى حواجز الأمواج فى عدة مناطق، كما توجد خدمات متعددة على شاطئ بورسعيد، منها كافيتريات تقدم الأطعمة والمشروبات المختلفة، وبائعو ملابس وأطعمة متجولون وأسعار تنافسية، ويبلغ طول شاطئ بورسعيد نحو 6 كيلومترات ويضم شواطئ بورفؤاد وبورسعيد والغرب.

وأضاف «شطا»: الشاطئ مجهز بفريق من المنقذين يتكون من 45 فرداً من الأكاديميين الحاصلين على بطولات فى الغوص والإنقاذ، كما يتم متابعة حالة الطقس بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لتأمين نزول المصطافين ورفع الرايات التى تحذر أو تطمئن من نزول البحر، كما توجد حملات بالاستعانة مع فريق الإنقاذ لتوعية المصطافين خلال وجودهم على الشاطئ، إضافة إلى أعمال الصيانة اليومية عن طريق جهاز الإنقاذ والطوارئ بالشاطئ.

وقال محمود البرلسى، من المطرية بمحافظة الدقهلية، إنه يحرص على زيارة شاطئ بورسعيد فى الصيف ضمن رحلات اليوم الواحد حيث لا نتكلف إلا المواصلة وسعر الكرسى والشمسية، والأسعار تتراوح من 10 جنيهات إلى 30 جنيهاً للكرسى حسب المنطقة، لكن دخول الشاطئ مجانى، ويطالب بأسعار ثابتة لتأجير الشماسى والكراسى حتى لا يقع تحت ضغط بعض الطماعين من مؤجرى الشماسى.