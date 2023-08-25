«لو رايح تصيف في الويك إند».. الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج والأمطار

تتجه أنظار المواطنين خلال الساعات الجارية إلى المحافظات الساحلية لاستغلال إجازة عطلة نهاية الأسبوع «الويك اند»، إلا أن الأمر قد يكون محفوفًا بالمخاطر إذ أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، 3 تحذيرات مهمة لجميع المصطافين المتوجهين إلى محافظات البحرين الابيض المتوسط والأحمر، اليوم الجمعة، متوقعة وجود شبورة مائية وسقوط أمطار، وارتفاع الأمواج.

تحذير الأرصاد الأول لمصطافي الساحل الشمالي جاء نتيجة أن الطريق يشهد وجود شبورة مائية من 4 الى 7 صباحاً تقريبا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية منه وإليه.

سقوط أمطار على محافظات البحر الأحمر

تمثل التحذير الثاني للمصطافين المتجهين إلى سواحل البحر الأحمر، إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، قد تكون رعدية أحيانا.

احذروا النزول للمياه في بعض المناطق

فيما كان التحذير الأهم لراغبي النزول إلى مياه البحر الأحمر بالتحديد على ساحل الغردقة وشرم الشيخ وخليج السويس، والذي يشهد سرعة رياح من 60:50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، وعلى المصطافين المتوجهين إلى الساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح توخي الحذر من ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط بمعدل من 1.25 إلى 1.75 متر.