«الأرصاد»: اضطراب حركة الملاحة البحرية مع ارتفاع الأمواج في خليج السويس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه يوجد نشاط للرياح على خليج السويس، وهو ما سيؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، وستكون هذه المنطقة غير مؤهلة تمامًا لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه كافة، وذلك بخلاف البحر الأحمر والمتوسط سيكونان مؤهلين تمامًا ويمكن الاستمتاع بالأجواء فيهما.

أجواء صيفية معتدلة في معظم المحافظات

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، منة الشرقاوي ودينا شرف، إنّه في فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، موضحة «بالتالي فإننا نشعر بالأجواء الصيفية المعتدلة تمامًا في معظم المحافظات، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر».

نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد: «هناك نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات في فترات المساء وساعات الليل، وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ويساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء».