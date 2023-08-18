لو مسافر في عطلة نهاية الأسبوع.. اعرف حالة الشواطئ من الإسكندرية للعين السخنة

أعلنت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم الجمعة 18 أغسطس لتنبيه المواطنين بحالة الطقس وحركة الأمواج قبل النزول خلال الساعات الجارية.

ووفق بيان الأرصاد، فإن حالة الطقس على الشواطئ سجلت في البحر المتوسط طقسًا حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا، أما البحر الأحمر فيشهد أجواء شديدة الحرارة نهارًا مائلة للحرارة رطبة ليلا.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على المدن الساحلية على هذا النحو:

المدن المطلة على البحر المتوسط:

- حالة الطقس في الإسكندرية:

الحرارة 31 -23، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

- حالة الطقس في العلمين:

الحرارة 31- 23، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

- حالة الطقس في مطروح:

الحرارة 30- 24، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

- حالة الطقس في جمصة:

الحرارة 31- 24، وسرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

- حالة الطقس في رأس البر:

الحرارة 32- 24، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

المدن المطلة على البحر الأحمر:

- حالة الطقس في شرم الشيخ:

الحرارة 41- 29، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في الغردقة:

الحرارة 38- 28، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في مرسى علم:

الحرارة 41- 29، سرعة الرياحشمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في العين السخنة:

الحرارة 36- 25، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في رأس سدر:

الحرارة 35- 25، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.