الصيف يرفع إشغالات فنادق الغردقة إلى 95% وتوزيع هدايا مجانية على الشواطئ

تشهد فنادق الغردقة ارتفاعا كبيرا في نسبة الإشغالات تزامنا مع موسم الصيف الجاري لم تشهده الغردقة من قبل تزامنا مع نشاط ملحوظ في حركة السياحة الداخلية، وقامت عدد من الفنادق بتوزع هدايا مجانية للنزلاء على الشواطئ كنوع من أنواع الضيافة والترحاب وإدخال البهجة والسرور على النزلاء بهدف تنشيط السياحة في الغردقة.

توزيع هدايا على النزلاء بفنادق الغردقة

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن فنادق الغردقة تستقبل النزلاء بالترحاب ومشروبات الضيافة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عددا من الفنادق قدمت هدايا مجانية على النزلاء على الشواطئ وذلك لإدخال البهجة والسرور على النزلاء بهدف تنشيط السياحة في الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وأشار مصطفى نصار مدير فندق سياحي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق الصيف الجاري تزامناً مع الإقبال الكبير على الحجوزات وارتفاع معدلات الإشغالات إلى 95% منذ مطلع شهر أغسطس الجاري خاصة مع النشاط الكبير في حركة السياحة الداخلية والتي تمثل أكثر من 30% في حجم الإشغالات بفنادق الغردقة.

هدايا بفنادق الغردقة

كشف صلاح الديب مسؤل بفنادق الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق تحرص على جذب مزيد من النزلاء وعمل مهرجانات وبرامج ترفيهية ومهرجانات وتوزيع هدايا تذكارية على النزلاء بشواطئ الغردقة واستقبال النزلاء بتورتة ومشروبات الضيافة بغرض تنشيط السياحة.