«إسكندرية ومطروح» قبلة المصطافين للاستمتاع بجمال الشواطئ وعراقة المدن

قبلة مصايف مصر فى شهر الصيف، ترى جمالهما على البحر، وعندما تسبح فى شواطئهما تشعر وكأنك تملك السعادة كلها، هنا الإسكندرية ومرسى مطروح، حيث يتعلق المواطنون بمصيفهما ولا ينسونهما، ويقضون الوقت بهما فى حالة من السلام النفسى، تزيح الهموم مع الاستمتاع بمشاهد المياه الفيروزية، ويلهو الأطفال على الرمال، وسط براءة ومتعة، فضلاً عن عراقة عروس البحر المتوسط وآثارها التاريخية وشوارعها العتيقة، وفى مطروح يلفت الانتباه التراث البدوى وعادات أهل البادية.

آلاف المواطنين يستمتعون بالمصيف على شواطئ الإسكندرية، من كل مكان وبمختلف الإمكانيات المادية، حيث تعد مصيفاً للبسطاء يحوى شاطئين مجانيين إضافة إلى شواطئ عامة سعر دخولها لا يتجاوز 5 جنيهات، وأقصى سعر دخول لباقى الشواطئ يبلغ 25 جنيهاً. هذا العام شهد عودة 4 شواطئ لتكون مفتوحة أمام الزوار مجدداً، 3 شواطئ فى القطاع الشرقى «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب» بعد افتتاح نفق السادات. ومن الشرق إلى الغرب كان المصطافون هذا العام على موعد بعودة دخول شاطئ النخيل الخدمة، بعد قرابة 3 سنوات من الغلق، إذ عاد بمنظومة إنقاذ معتمدة من الاتحاد المصرى للغوص مع التزام المستأجر بكل الشروط.

الأسعار البسيطة ساهمت فى رفع نسبة إقبال المصطافين على الإسكندرية هذا العام، لتصل لقرابة 5 ملايين زائر بحسب محمد سعد، الخبير السياحى فى الإسكندرية، وهو ما أرجعه نتيجة للاهتمام بالشواطئ وتطوير شبكة الطرق من وإلى الإسكندرية، ما سهل عملية الرواج السياحى فى الإسكندرية.

خبير سياحى: نسب إشغال الفنادق بالإسكندرية 100%

وأضاف لـ«الوطن» أن صيف 2023 فى الإسكندرية يعد الأفضل من حيث الإقبال حيث وصلت نسب إشغال الفنادق لـ100% بالإضافة إلى الرواج الكبير على شقق المصايف ما يجعل الإسكندرية تعود إلى مكانتها كمصيف مصر الأول.

رئيس «إدارة السياحة»: 65 شاطئاً بالمحافظة

بجانبه، أكد د. محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن هناك 65 شاطئاً بالإسكندرية تشمل 2 شاطئ مجانى، و6 شواطئ عامة وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، و28 شاطئاً من فئة الخدمة لمن يطلبها سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات، و22 شاطئاً من فئة الشواطئ المميزة وسعر التذكرة 15 جنيهاً، كذلك هناك 6 شواطئ من فئة الشواطئ السياحية سعر تذكرة الدخول 25 جنيهاً، بالإضافة إلى شاطئ النخيل الذى يعد أحد أكبر شواطئ الإسكندرية ويقسم دخوله إلى 3 فئات سعرية.

الفنادق والقرى السياحية والشقق «كاملة العدد»

مصيف مطروح كامل العدد، خلال هذه الأيام، فى الفنادق والقرى السياحية والعمارات الفندقية، بحسب عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، حيث أوضح أن هناك 8 ملايين مصطاف سنوياً يزورون «مطروح»، وهو ما يزيد من جهود العاملين فى جهاز النظافة، بتكثيف العمل وزيادة عدد الساعات والدفع بمعدات إضافية فى المناطق السكنية والأحياء، وكورنيش المدينة، ومتابعة الشواطئ، من خلال إدارة الشواطئ بالمجلس والتوعية بالمرور عليها، ومراقبتها حال ارتفاع الأمواج فى ظل التغيرات المناخية للتنبيه بمنع نزول الشواطئ والاستحمام بها، للحفاظ على أرواح المصطافين من الغرق، بجانب خدمات الشواطئ فى نشر فرق إنقاذ لمراقبة الشواطئ وإنقاذ حالات الغرق، وفتح كافيهات جديدة على الشواطئ لخدمة المصطافين، وترخيص الألعاب البحرية الترفيهية الجديدة مثل سيارة البحر والباراشوتات، لخدمة رواد الشواطئ، وزيادة عدد سيارات الإسعاف والطوارئ فى جميع الشواطئ لعمل الإسعافات الأولية ونقل المصابين لأقرب مستشفى.

وأضاف: «من لا يجد عملاً طوال العام، ينتظر الصيف بفارغ الصبر كى يعمل فى المصيف فى الأنشطة المختلفة، ويعيش من دخله خلال العام، فيعتبر موسم الصيف من أهم مصادر الدخل الأساسية لأهالى وشباب مطروح، كما أنه يوفر العديد من فرص العمل لشباب محافظات مصر فى الفنادق والكافيهات والمنشآت السياحية، بجانب استفادة أصحاب العمارات السكنية وأهالى مطروح الذين يسكنون منازلهم وشققهم الفندقية فى موسم الصيف، فموسم الصيف، هو روح ونبض مرسى مطروح، التى تتحول خلاله شوارع المدينة إلى خلية نحل على مدار 24 ساعة، فى ظل توافر جميع الخدمات للمواطنين، وحسن استقبال أهلها للزائرين خلال الموسم».