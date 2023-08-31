«روح الشباب» في مهرجان القلعة.. تألق وحيوية وتفاعل الجمهور مع «جمال وشوقي»

خلق حالة فنية مميزة حملت روح الشباب فى الليلة السادسة من الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث قدم الفنان أحمد جمال عدداً كبيراً من الأغنيات المهمة وتفاعل الجمهور معه بشكل ملحوظ، فضلاً عن مشاركة الفنان مصطفى شوقى، وتقديمه لفقرات غنائية متنوعة جمعت بين الجيلين الماضى والحالى.

على مسرح المحكى نجح المطرب أحمد جمال فى خلق حالة فنية مميزة، وتغنى بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة التى لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقى الفنون الراقية، كان منها «أنا اشتريت، من غير مجاملة، ميدلى يا ليالى، قصاد عيونى، اللى يقولك بحبك، ميدلى حليم وضم كامل الأوصاف، على قد الشوق، جبار، خطير خطير، مسا النور والهنا، يا ليلة ما جانى الغالى - سلم على، كل سنة وانت طيب، نشيد العاشقين، وصفولى الصبر، ميدلى دراما خط الحياة، وقت مش مناسب، النسيان - آخر ميعاد، على المزيكا، اضحكى، تحيا مصر» وغيرها.

كما استمتع الحضور بمجموعة من الأعمال الغنائية التى تحمل سمات إيقاع العصر الحديث للفنان مصطفى شوقى، كان منها «ملطشة القلوب، ضارب عليوب، عرقسوس، يا سمرا، أبويا وصانى، بومبا»، ولم يكتف مصطفى شوقى بذلك، بل قدم عدداً من أعمال نجوم زمن الفن الجميل، منها «حارة السقايين، ميدلى حليم ووردة وضم كامل الأوصاف، سواح، أى دمعة حزن لا، فى يوم وليلة، ميدلى منير وشمل فى عشق البنات، قلبى مساكن شعبية، وحشتونى، أما براوة، على رمش عيونها» وغيرها.

وكان فريق براس ساوند باند قد قدم على المسرح الخارجى عدداً من الألحان الشرقية والغربية بآلات النفخ والإيقاع لفتت انتباه الحضور، كان منها «اب تاون فانك، سعيد، ميدلى عمر خيرت، ميدلى فيروز، ميدلى محمد منير، تشيكن، مامبو» وغيرها.

ومن جانبه عبر الفنان أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بمشاركته فى مهرجان القلعة، قائلاً: «أنا من المحظوظين بأننى شاركت فى مهرجان القلعة هذا العام، خاصة أننى أحب الحفلات وأتفاعل مع الحضور الجماهيرى الكبير الذى يحدث بالحفلات، خاصة أنها السنة السابعة التى أشارك فيها ضمن فعاليات مهرجان القلعة».

بينما قال المطرب مصطفى شوقى لجمهور المهرجان: «اللحظة العظيمة دى.. سعيد إنى موجود معاكم فى مهرجان القلعة لأول مرة ومع جمهور القلعة الجميل والعظيم.. وبشكر كل اللى كان سبب فى إنى أكون معاكم النهارده».

وعبر مصطفى شوقى عن سعادته بالمجهود الذى تبذله قناة الحياة بنقلها لأحداث الحفل حصرياً، قائلاً: «تقوم قناة الحياة بمجهود عظيم فى نقل مهرجان القلعة ونشكرها عليه ودائماً توجد معنا فى المناسبات المميزة والحفلات الكبيرة، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس دار الأوبرا ووزيرة الثقافة، والجميع يبذل مجهوداً لخروج المهرجان بشكل مميز، والشكر الأكبر للجمهور المصرى العظيم الذى ينجح أى مطرب، وأيضاً فى جعل فئة وشريحة أكبر من الجمهور تشاهد الحفل من خلال البث المباشر».