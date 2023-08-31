تعرف على مفاجآت وليد توفيق في مهرجان القلعة.. أغنية مصرية جديدة

يشدو الفنان الكبير وليد توفيق، يوم السبت المقبل لأول مرة على مسرح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقام في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وعلمت «الوطن» أن وليد توفيق قد جهز جدولا كاملا من الأغنيات لكي يقدمها في حفله المرتقب بمهرجان القلعة، من بينها أغنيات أسهر، وأصحاب السعادة، وأصل الحكاية، والحب مش كلام، والليلة معاك، وآن الرحيل، وأنا مش حمل الليالي، وهابي بيرث داي تو يو.

وليد توفيق يُقدم أغنية مصرية جديدة في مهرجان القلعة

ومن المُقرر أنّ يُقدم وليد توفيق، خلال حفله المرتقب في مهرجان القلعة، يوم السبت المُقبل، لأول مرة أغنية وطنية مصرية جديدة.

وليد توفيق كان قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيا كبيرا في مهرجان جرش وحقق الحفل نجاحا كبيرا وقت بث عبر التلفزيون الأردني لكونها جاءت بعد فترة غياب طويلة، وقدم في الحفل اغنيته المصرية الجديدة أصحاب السعادة التي تعاون فيها مع الملحن محمد يحيي

يذكر أن الفنان وليد توفيق كان حضر لمدينة الغردقة خلال الأيام الماضية من أجل إحياء حفل ختام مسابقة ملكة جمال «إيليت» التي فازت بها المتسابقة المصرية يارا السكري وقدم خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته منها «انزل يا جميل».